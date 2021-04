Sûrement content de son chrono mais pas de ses gommes, Lewis Hamilton a dominé pour la première fois de la saison une séance de travail. Vendredi après-midi, à bord de sa Mercedes, le Britannique a rectifié le tir par rapport aux essais libres 1, à l'issue desquels il n'était pas content de ses réglages, en réalisant le meilleur tour des essais libres 2 en 1'19"837 sur le circuit du Grand Prix du Portugal. En émettant un commentaire cinglant au bout de son relais de simulation de course en "tendre". "Ces pneus ne sont pas bons !", a-t-il pesté, en fin de séance.

S'il n'a jamais été un grand supporter des gommes renforcées conçues par Pirelli cette saison pour résister aux contraintes plus importantes, Lewis Hamilton s'en sort en tous les cas mieux que ses rivaux pour l'instant, à commencer par Max Verstappen. Le Néerlandais, qui le suit à un point au Championnat du monde, a encaissé 0"143, un retard qui paraît refléter l'écart existant pour l'heure entre la Mercedes et la Red Bull. On pourrait même précisé la W12 n°44 et la RB16B, tant leurs coéquipiers ont pris du retard. Auteur du troisième temps, Valtteri Bottas a plafonné à 0"344 et Sergio Pérez, quatrième, à 0"344.

Gasly en retrait

Surtout, la bonne surprise est de voir trois pilotes se tenir à moins de 0"06 du Finlandais, avec Carlos Sainz (Ferrari), Fernando Alonso et son coéquipier d'Alpine, Esteban Ocon. Et puis, derrière eux se tient tout près un petit groupe d'habitués de la Q3, avec Charles Leclerc (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren) et Lance Stroll (Aston Martin). En revanche, si Sergio Pérez (Red Bull) fait partie du top 10, son retard de 0"590 ne le met pas à l'abri d'une déception samedi, d'autant que Pierre Gasly, onzième, ne paraît pas avoir extrait tout le potentiel de son AlphaTauri.

Dans la seconde partie de tableau, on remarque encore la présence de George Russell (Williams) à la 13e place, et celle plus inquiétante de Sebastian Vettel (Aston Martin), 15e.

A l'image du début de saison, Nikita Mazepin (Haas) reste assez loin du compte, classé 20e et dernier, à 0"9 de son coéquipier, Mick Schumacher.

