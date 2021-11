Formule 1

F1 - Verstappen - "Ça sent mauvais pour Max ! Préparez-vous bien, parce qu'Hamilton en a encore sous la pédale"

GRAND PRIX DU QATAR - Max Verstappen (Red Bull) a limité la casse autant que possible en terminant deuxième du Grand Prix du Qatar derrière l'intouchable Lewis Hamilton (Mercedes). Le Britannique est revenu à huit points du Néerlandais à deux courses de la fin de la saison 2021. Lucas Parle F1 sent bien que le vent a tourné et que désormais c'est bien LH44 qui a pris l'ascendant.

00:04:21, il y a 15 minutes