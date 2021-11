Pierre Gasly reste impressionnant sur le tour chrono. Il est d'une régularité telle que le refus de Red Bull de lui accorder une seconde chance aux côté de Max Verstappen laisse toujours perplexe. Cette saison, n'en finit pas d'aligner des performances hors d'atteinte de son coéquipier. L'expérimenté russe Daniil Kyvat l'an dernier ou le débutant japonais Yuki Tsunoda cette saison.

Les chiffres de ses exploits pas appréciés à leur juste valeur sont sans équivoque. Le Français a hissé son AlphaTauri 16 fois sur 19 possibles en dernière partie de qualification (Q3) le samedi, ou le vendredi des week-ends avec le format course sprint. Il faut bien réaliser ce que ça représente : c'est aussi bien que Charles Leclerc et mieux que l'autre pilote de la Scuderia, Carlos Sainz (13). Et juste un peu moins bien que les quatre pilotes les mieux équipés du plateau, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas (19), Max Verstappen (18) et Sergio Pérez (17), ou Lando Norris (18).

Pour parvenir à de tels chiffres, il faut laisser du beau derrière soi, souvent. Et c'est ce que fait le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020, avec une constance remarquable : deux top 4 (Bakou et Zandvoort), six top 5 et six top 6.

Régulièrement, il fait donc des victimes célèbres. Son duel avec son ami Charles Leclerc affiche même un bilan positif (10-9), tout comme celui avec Lando Norris (10-9) et plus encore avec Carlos Sainz (11-8). Sans parle du plus symbolique, Sergio Pérez (Red Bull), qu'il a taxé sept fois.

30 ou 40 points en moins

Et dans le sens inverse, toucher le fond pour le Normand signifie terminer 12e comme à Montmelo, à Silverstone et à Sotchi ; jamais plus bas. Ce qui est remarquable car seuls dans le peloton Lewis Hamilton, Valtteri Bottas (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull) ont connu des défaillances moins marquées. Le Britannique s'est loupé à Monaco (7e), le Finlandais a plafonné à Bakou (10e) et le Néerlandais n'est jamais tombé plus bas que P3, si l'ont met à part son no show en Q2 à Sotchi (15e) pour cause de pénalité moteur.

En résumé, Pierre Gasly c'est l'assurance tout risque d'AlphaTauri. Aux essais du moins. Pour autant, transforme-t-il ses essais en gros points le dimanche ? C'est là où le bât blesse. La course a ses aléas et le classement du Rouennais au Championnat du monde témoigne d'un décalage : ses 92 points le situent au 9e rang du Championnat du monde des pilotes, trop loin Charles Leclerc (148 points), Carlos Sainz (139,5) et Daniel Ricciardo (105) qu'il a l'habitude de challenger sur le tour chrono.

Pourquoi ce déficit de 30 voire 40 points pour ne pas dire plus ? Parce que s'il est capable d'assembler toute les pièces du puzzle sur un tour chrono, d'autres facteurs entrent en ligne de compte le dimanche. Sous la forme d'impondérables qui se sont trop souvent mis en travers de sa route. Les deux premières courses sprints, coincées entre la "vraie" qualification et le Grand Prix l'ont d'ailleurs assez bien illustré.

Un tour "incroyable" à Sao Paulo

A Silverstone, AlphaTauri a sûrement été la première victime du format ne proposant qu'une heure de roulage avec la qualification. Incapable de mettre le doigt sur le bon set up dans le délai imparti, la Scuderia de Faenza a laissé patiner son leader jusqu'au dimanche après-midi : 12e temps des qualifiés le vendredi (son plus mauvais résultat du début de saison), 12e de la course sprint et 11e sur la grille de départ suite à la rétrogradation de Valtteri Bottas (Mercedes), le Tricolore est resté à sa place et à la porte des points (11e) le dimanche.

A Monza, un an après sa victoire, son sixième temps le vendredi annonçait une suite plus prometteuse. Hélas, le résultat fut pire suite à un contact avec Daniel Ricciardo (McLaren) et un crash au premier tour le samedi qui l'a conduit à s'élancer dernier pour le Grand Prix d'Italie. Pour terminer par un abandon technique (suspension) dès le 4e tour. Seule la troisième édition de la course sprint, à Sao Paulo, lui aura permis de profiter pleinement du nouveau format : P4 en qualification, 5e du sprint, 4e sur la grille et 7e à l'arrivée. Un enchaînement qui résume peut-être à lui seul ses possibilités à bord de l'AT02 à moteur Honda. Auteur d'un tour "incroyable" le vendredi, il a reçu à l'arrivée du sprint les chaudes félicitations de son staff.

"Un staff beaucoup moins étoffé que Red Bull"

"Pierre volait, montrant qu'il avait une énorme confiance en la voiture tout en continuant à s'améliorer à chaque tour, en extrayant finalement le maximum absolu possible de la voiture, avec seulement Mercedes et Red Bull plus rapides que nous", a raconté Jonathan Eddolls, l'ingénieur de course en chef. En course, le Normand a encore fait des miracles sur 24 tours (5e) mais les 71 boucles du dimanche furent une autre histoire. En plus de la fusée Lewis Hamilton, la machine italienne n'était pas de taille à résister aux Ferrari, qui l'on fait reculer de la quatrième place à la septième finale.

L'AT02 de 2021 n'est pourtant pas une mauvaise monoplace. Elle reprend le châssis de la Red Bull de 2019 (jugé meilleur que celui de la 2020) et elle bénéficie de toute la puissance du Honda. Mais son exploitation, avec un staff beaucoup moins étoffé que l'équipe mère, souffre de ne pouvoir la faire fonctionner à son diapason sur le tour chrono, puis le dimanche sur des relais avec deux types de gommes différentes.

Pierre Gasly a rarement connu l'osmose à ses commandes pendant trois jours de suite. Ce fut particulièrement vrai à Zandvoort et à Mexico, où ses quatrième places n'ont rien dû à personne. Pas même un incident et encore moins un abandon, comme ce fut le cas à Bakou, où les crevaisons de Lance Stroll (Aston Martin) et Max Verstappen (Red Bull), sans parler de la faute de Lewis Hamilton (Mercedes), l'ont propulsé sur le podium.

"Mon meilleur vendredi de la saison jusqu'à présent"

Mais il faut souligner que lui aussi a eu sa part de malchance avec quatre abandons, soir le record des 20 engagés (à égalité avec Nikita Mazepin), sans qu'il n'ait eu quoi que ce soit à se reprocher, comme à Sakhir (fond plat) ou à Spielberg, où Charles Leclerc (Ferrari) l'a privé d'un super résultat dès le premier tour.

Taulier d'une équipe qu'il tient absolument à mener dans le top 5 du championnat du monde Constructeurs, à la place d'Alpine, Pierre Gasly n'a pas l'intention de finir la saison usé comme un Lando Norris (McLaren). A Losail, il a remis le couvert en prenant position vendredi. Et de quelle manière puisqu'il a signé le deuxième temps des essais libres 1 et 2, derrière Max Verstappen (Red Bull) et Valtteri Bottas (Mercedes).

"Cela a été un très bon vendredi, mon meilleur de la saison jusqu'à présent, je dirais, a-t-il estimé. Dans la voiture, ça n'est pas si facile que ça en a l'air mais les chronos dont vraiment bons. Je pense qu'en termes d'équilibre nous pouvons faire encore mieux. Notre but est d'être le plus haut possible sur la grille mais nous devons être réalistes : nous espérons encore être au niveau de McLaren et de Ferrari en qualification."

