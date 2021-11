Grand Prix du Qatar

A quelle heure le départ est-il donné ?

A 15h françaises.

Lewis Hamilton (Mercedes) réussit-il ses départs cette saison ?

Avec sept places gagnées dans le tour d'ouverture sur l'ensemble des quatre dernières courses, l'Anglais est dans une bonne dynamique. Mais sa réussite reste aléatoire lorsqu'il part de la pole position avec Max Verstappen (Red Bull) en 1re ligne cette saison. Il s'est fait doubler par le Néerlandais à Imola, Montmelo et Silverstone lors de la course sprint.

Avec 371 mètres, le run entre la grille et le départ est l'un des plus courts de la saison; il qualifie d'ailleurs cette distance de "raisonnable". Et le premier virage de "sympa et large". De quoi limiter les contacts.

Quelle sera l'inconnue au départ ?

L'adhérence du côté gauche, où seront postées les Mercedes. L'équipe allemande a avoué samedi être incapable de dire si cette partie la piste sera plus rapide que la partie droite, théoriquement moins adhérente.

Sous enquête, que risque Max Verstappen (Red Bull) ?

Tout est affaire de jugement et on sait que les commissaires sportifs qui l'ont convoqué dans leur bureau dimanche à 13h locales (11h françaises) sont capables de rendre des décisions surprenantes. Ils reprochent au leader du Championnat du monde de ne pas avoir respecté un double drapeau jaune signalant l'obligation de ralentir en fin de Q3, samedi. Pour sa défense, le pilote peut arguer qui n'avait aucun signal sur son tableau de bord. Et pour cause, la direction de course n'aurait pas transmis l'information à sa voiture.

Toujours est-il qu'il encourt une perte de trois places sur la grille de départ.

Valtteri Bottas (Mercedes) pourra-t-il aider Lewis Hamilton ?

On le saura vite. Il s'est fait remonter les bretelles suite à son comportement naïf lors du départ à Mexico. Si sa partie de piste a plus de grip, il a des chances raisonnables de refaire ses 8 mètres de retard sur la grille par rapport à Max Verstappen (Red Bull). "Nous n'avons pas grand-chose à perdre et nous avons des options avec deux Mercedes contre une Red Bull. Normalement, c'est une bonne situation", a-t-il prévenu.

Pierre Gasly (AlphaTauri) peut-il viser le podium ?

Il faut craindre que non, car il a déjà l'obligation de ne pas challenger Max Verstappen (Red Bull), et encore moins le droit de finir une position de lui. Le second problème est que le Tricolore s'est qualifié quatrième en pneus "tendre". Si ces gommes rouges vont lui donner un avantage au départ, elles vont le conduire à rentrer aussi plus tôt au stand. Avec le risque élevé que cela comporte de reprendre la piste dans le trafic, sur ce tracé où doubler n'est réellement possible qu'au virage n°1.

Enfin, il va devoir faire attention aux bordures. "On sait que notre aileron avant est très fragile, je l'ai déjà perdu pas mal de fois cette saison", a-t-il rappelé.

Alpine peut-elle viser un gros coup ?

Fernando Alonso (Alpine) a fait voler son A521 samedi jusqu'à la cinquième place de la grille de départ. "Je ne m'attendais pas à les voir aussi rapides. J'étais assez impressionné par leur performance", a avoué Pierre Gasly (AlphaTauri).

Avec leurs coéquipiers Esteban Ocon (Alpine) et Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 9e et 8e au coup d'envoi, le nouveau chapitre de la lutte entre Alpine et AlphaTauri pour la 5e place du championnat du monde Constructeurs promet d'être belle. "Ça va être une belle bataille", a prédit Gasly. Pas mieux pour Ocon : "On est prêt pour la bataille."

Quelle stratégie pour la course ?

Comme d'habitude, Pirelli ne se mouille pas trop en annonçant un plan optimal à deux arrêts "sur le papier" pour les 57 tours. Concrètement un relais en "medium" suivi d'un en "dur" et un dernier en "medium".

Quel sera le facteur X de cette course ?

Les bordures destructrices pour les fonds plats ou les pneus, comme la crevaison de Pierre Gasly (AlphaTauri) dans le n°15 l'a montré samedi en fin de Q3. "Nous avons vu beaucoup de voiture casser sur les bordures, il y a donc une bonne probabilité que la voiture de sécurité intervienne plusieurs fois", a signalé Andrew Shovlin, l'ingénieur en chef de Mercedes.

