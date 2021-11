Grand Prix du Qatar

Mercedes n'a pas passé une mauvaise journée, vendredi sur le circuit de Losail. En coulisses, le patron Toto Wolff a encaissé le refus de la FIA de considérer les images de la caméra embarquée de la Red Bull de Max Verstappen comme de nouveaux éléments capables de la faire changer d'avis sur l'incident du 48e du Grand Prix de Sao Paulo avec son pilote, Lewis Hamilton. Sur la piste, la W12 de Valtteri Bottas a terminé la première journée de tests avec le meilleur temps sur l'ensemble des deux sessions d'une heure. Seule son septuple champion du monde s'est inquiété d'un manque de performance de son machine. Pour les apparences peut-être. Il ne devait pas encore avoir le V6 avec lequel il mis le feu à la piste au Brésil, le week-end dernier.

En tous les cas, Valtteri Bottas a démarré fort, comme il en a l'habitude le vendredi, grâce à un bon travail de préparation avant même son entrée en piste. "Nous avons plutôt bien commencé avec le set-up, a déclaré le Finlandais. L'équilibre était bon, je n'ai donc eu qu'un ou deux ajustements à faire en essais libres 2. C'est un début encourageant sur une piste nouvelle, l'équipe a fait du super bon boulot dans les préparations d'avant week-end." Des propos à lire entre les lignes pour le concurrent Red Bull : dans la dernière ligne droite du Championnat du monde, Mercedes ne perd pas son souffle malgré le fait que le Qatar soit le troisième rendez-vous d'une triplette épuisante. Avant le week-end de repos qui précèdera le doublé Arabie saoudite - Abou Dabi.

"La voiture semble faite pour la piste"

"On n'est pas loin du compte, bien sûr il y a des améliorations à trouver, même en pilotage, car on ne peut pas avoir toute la vitesse après deux séances seulement", a-t-il conclu.

Quatrième à deux reprises, Lewis Hamilton a bouclé son programme de travail sans être plus satisfait de son seconde séance, la plus importante car disputée à l'heure de la qualification samedi et de la course dimanche (17h locales, 15h françaises), que la première.

"Cela a été une journée compliquée pour moi, je ne connais pas exactement mon retard, mais je suis indéniablement un peu largué, avoué l'homme aux 101 victoires et 101 pole positions. C'est une piste nouvelle, c'est sympa d'y piloter, assez agréable et sans réelle problème, mais elle est tout en virages à haute vitesse, c'est donc physique. Nous avons encore de la vitesse à trouver mais nous avons bouclé beaucoup de tours, donc enregistré plein de data pour les analyser. Nous verrons ce qu'il en ressortira samedi."

"La voiture semble faite pour la piste, a résumé Andrew Shovlin, l'ingénieur en chef. Valtteri a eu une journée sans histoire, son rythme était bon avec beaucoup et peu d'essence et l'équilibre a l'air bien en place. Nous avons décidé de démarrer avec deux set up différent car nous ne savions pas ce que ça allait donné sur cette piste et celui de Valtteri convenait mieux. Lewis a donc dû renoncer à certains de ses changements en essais libres 2, et nous n'avons ensuite pas mis la voiture là où nous voulions. Cependant, nous avons une direction à suivre et les pneus fonctionnent dans la bonne fenêtre."

