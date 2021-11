Le roi est bel et bien de retour. Une semaine après son éclatante démonstration de Sao Paulo, Lewis Hamilton a enchaîné une deuxième victoire consécutive à l’occasion du Grand Prix du Qatar de Formule 1, ce dimanche. Leader d’un bout à l’autre de la course, le pilote Mercedes devance à l’arrivée la Red Bull de son grand rival au championnat, Max Verstappen, et l’Alpine d’un incroyable Fernando Alonso.

Ad

Installé au sommet de la grille de départ pour la 102e fois de son immense carrière, Lewis Hamilton n’a laissé à personne le soin de virer en tête au moment de l’extinction des feux de ce vingtième rendez-vous de la saison 2021. Auteur d’un envol parfait, le Britannique a aussitôt pris les commandes des opérations, devançant l’Alpine d’un bondissant Fernando Alonso et l’Alpha Tauri d’un Pierre Gasly piégé par le côté sale de la piste. Pénalisé de cinq places sur la grille pour non-respect d’un double drapeau jaune lors des qualifications, Max Verstappen a lui aussi bien tiré son épingle du jeu au départ, le pilote Red Bull effaçant trois adversaires pour grimper à la quatrième place provisoire.

Grand Prix du Qatar Hamilton impeccable au départ devant Alonso, Gasly et Verstappen IL Y A 2 HEURES

Galvanisé par cette excellente mise en action, le leader du championnat a poursuivi son festival dans la foulée, en prenant coup sur coup le meilleur sur Pierre Gasly et Fernando Alonso. Remonté en deuxième position en seulement cinq tours, Verstappen avait déjà effacé tout le handicap de sa pénalité de cinq places sur la grille. Bien décidé à jouer crânement sa chance sur un tracé pourtant plus favorable aux flèches d’argent, le pilote Red Bull s’est alors lancé à la chasse d’un Hamilton souverainement installé aux commandes de l’épreuve. Dominateur comme lors de ses plus belles heures chez Mercedes, le septuple champion du monde a rapidement refroidi les aspirations de son rival, augmentant irrémédiablement son avance à coup de meilleurs tours en course.

Plus d'infos à venir...

Grand Prix du Qatar Pluie de pénalités : Verstappen recule de cinq places, Gasly partira 2e IL Y A 4 HEURES