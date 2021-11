Mercedes est entré dans sa danse et Pierre Gasly est resté dans le tempo lors des essais libres 2, achevés à la lumière des projecteurs vendredi au Qatar, pour la première fois au calendrier de la Formule 1.

En retrait par rapport à Red Bull lors de la première session, l'écurie allemande a pris position au sommet de la hiérarchie grâce au Finlandais, auteur d'un tour en 1'23"148 en pneus "tendre" - préféré à l'unanimité - pour envoyer un premier avertissement à son concurrent autrichien. Le futur pilote d'Alfa Romeo a, certes, battu le chrono de Max Verstappen réussi en essais libres 1 (1'23"723), mais il ne l'a pas fait progresser dans une proportion considérable, peut-être en raison des conditions plus fraîches (25°C dans l'air et 29°C sur la piste contre 29°C et 42°) qui régnaient sur le circuit du Grand Prix du Qatar.

Ad

Grand Prix de São Paulo La FIA déboute Mercedes : pas de révision de l'incident Hamilton - Verstappen IL Y A 3 HEURES

Valtteri Bottas a devancé Pierre Gasly de 0"209 et Max Verstappen de 0"350 mais le Français d'AlphaTauri n'a jamais battu à la régulière le Néerlandais cette année en qualification, c'est pour cela qu'il est difficile d'imaginer que le n°1 mondial soit à la place véritable. De même que Lewis Hamilton, quatrième à 0"422, au sujet duquel une explication paraît toute trouvée. Le Britannique n'a pas tiré sur son moteur, et peut-être n'avait-il même pas dans son dos le V6 n°5 avec lequel il avait fait sensation à Sao Paulo, le week-end dernier. Dans un but d'économie, il ne serait pas étonnant que Mercedes l'ait fait tourner avec son moteur n°4.

Plus d'infos à suivre...

Grand Prix du Qatar Libres 1 : Verstappen devant Gasly IL Y A 4 HEURES