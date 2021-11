Un dossier juste refermé par la FIA, Red Bull en relance un autre. Non, le procès de la suspicion ne s'arrêtera que lorsque le drapeau à damier s'abaissera sur la dernière manche du Championnat du monde 2021, le 12 décembre à Abou Dabi. Et peut-être même après !

Vendredi à Losail, où a lieu le premier Grand Prix du Qatar de l'histoire de la Formule 1, la Fédération internationale de l'automobile a débouté Mercedes au sujet de la défense controversée de Max Verstappen devant Lewis Hamilton (Mercedes), au 48e tour du Grand Prix de Sao Paulo, dimanche. Tout à la fois satisfaite de ce verdict et inquiète du retour en force de la firme à l'Etoile, l'écurie autrichienne a rouvert le débat sur le rendement de l'aileron arrière de Mercedes. En cause, toujours la même chose : le DRS de la W12, déclaré non-conforme à Sao Paulo mais pas illégal. Après plusieurs inspections du délégué technique de la FIA, Jo Bauer.

"Depuis la Hongrie, il y a eu un changement de catégorie de vitesse en ligne droite, ça va graduellement de plus en plus vite et c'est à nous de trouver en quoi, a déclaré Christian Horner à Sky Sports. Il suffit de voir les deux dernières courses : 14 km/h plus vite que nous au Mexique et 27 km/h au Brésil." Sans compter la cadence infernale à laquelle Valtteri Bottas avait volé vers la victoire en Turquie juste avant.

"Il lance des bombes dans tous les coins"

"De notre point de vue, ils ont trouvé une solution plus intelligente pour leur aileron arrière, a poursuivi le dirigeant anglais, rarement monté au front avec une telle assiduité que ces derniers mois. La question est de savoir si c'est légal et c'est à la FIA de vérifier ça. Ils ont un nombre de ressources limité pour ça..."

"Il n'ont rien connu de tel en sept ans et c'est pourquoi Toto jure et qu'il devient nerveux devant la caméra, a-t-il ajouté pour le diffuseur de la Formule 1 outre-Manche. C'est pourquoi il lance des bombes dans tous les coins. C'est fantastique !"

Chez Red Bull, on a quand même plus l'habitude d'entendre Helmut Marko dans le registre polémique. Que l'Autrichien n'a pas manqué d'alimenter, vendredi. "Le disque central (DRS) de l'aileron arrière est toujours dans notre viseur et si je comprends bien, la FIA aussi", a glissé le manager de 78 ans à Motorsport-Magazin.com.

Losail, un circuit agréable en solitaire

Néanmoins, ce fameux DRS objet de toutes les attentions, en passe d'être le facteur décisif dans la lutte pour le titre, a posé quelques problèmes chez Red Bull vendredi. Lors des essais libres 2, l'équipe a même battu le rappel de ses machines au stand pour les réparer. "C'était une erreur technique", a précisé l'Autrichien pour Motorsport-Magazin.com. On a effectivement vu le dispositif sur la Red Bull de Max Verstappen trembler énormément dans la ligne droite. Bien sûr, tout est à la limite ici et quand le DRS est en action, d'incroyables forces agissent sur lui. Il y a aussi d'incroyables bosses ici. Ce sera amplifié samedi."

A part ça, Max Verstappen n'a pas passé une mauvaise journée à Losail. Le plus rapide de la première session d'essais libres, il a signé le troisième temps de la deuxième à 0"350 de Valtteri Bottas (Mercedes) et pris beaucoup de plaisir. "Je me suis bien amusé au volant aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une piste sympa, a lâché le n°1 mondial. Les essais libres 2 ont été notre première session de tests de nuit, il était donc très important de voir comment la piste réagirait. Il y a eu un changement assez important entre le 'medium' et le 'tendre' pour moi : le 'tendre' n'était pas terrible mais c'est la première fois ici, il y a donc plein de choses à comprendre. C'est difficile de dire à quoi va ressembler la course dans ces voitures, c'est dur d'en suivre une, mais je pense que sur un tour ça ira."

Pérez hanté par ses souvenirs

De son côté, Sergio Pérez, huitième dans les deux sessions, a bizarrement été perturbé par son expérience qatarienne passée. "J'avais roulé sur cette piste étant jeune (ndlr : en 2009 en GP2 Asie) et elle commence à me revenir doucement. Je ne pense pas que cela a été un désavantage par rapport aux autres."

"C'est une piste intéressante, surtout de nuit, a commenté Sergio Pérez qui, gêné par les projecteurs, a demandé un changement de visière lors des essais libres 2. Ce n'est pas une piste facile et nous attendons un changement de direction du vent samedi. Il nous reste aussi du travail ce soir car nous ne sommes pas contents de l'équilibre de la voiture. Sachant que la prochaine séance représentative sera celle de la qualification."

S'il reste du travail chez Red Bull, comme tous les vendredis soir, Honda a exprimé sa satisfaction d'avoir fait le plein de data grâce aux deux autres AlphaTauri, de Pierre Gasly (2e et 2e), et Yuki Tsunoda (5e et 7e). Un tir groupé aussi rare que précieux. "Pour notre première venue au Qatar, c'était important que nos quatre pilotes fassent le plus de tours possibles, pour eux-mêmes et pour leurs équipes, a précisé Toyoharu Tanabe, le directeur technique. Nous allons analyser ça dans la nuit car il est clair qu'il y a plus de performance à trouver dans nos groupes propulseurs pour la qualification et la course au sein des deux écuries." Pour le verdict, il faudra patienter jusqu'à 15h françaises.

