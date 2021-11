Max Verstappen de retour chez les commissaires sportifs. Six jours après avoir écopé d'une amende de 50.000 euros pour avoir touché le DRS de la Mercedes de Lewis Hamilton à Sao Paulo, le Néerlandais a reçu une convocation pour se présenter dimanche sur le circuit de Losail, à 13h locales (11h françaises) afin de s'expliquer sur une possible infraction aux règles de la piste tenant à la sécurité.

En fin de qualification, samedi au Grand Prix du Qatar, le n°1 mondial n'a en effet pas ralenti comme un double drapeau jaune l'enjoignait de le faire dans la section finale où le Français Pierre Gasly (AlphaTauri), pilote de l'écurie junior de Red Bull, avançait au ralenti avec une roue avant droite crevée.

Verstappen avait-il toutes les infos ?

En théorie, il risque trois places de pénalité sur la grille, ce qui le ferait reculer de la deuxième à la cinquième place. Mais en pratique ce pourrait être différent car il n'avait apparemment pas tous les signaux à sa disposition pour réagir conformément au règlement.

Si un feu jaune était visible sur le côté gauche de la piste, aucune diode ne s'est allumée sur son écran de bord. Peut-être parce que la direction de course n'a pas envoyé d'information en ce sens à son équipe. Qui ne l'a pas non plus prévenu par radio.

