Au tour de Max Verstappen. Une semaine après avoir vu son rival Lewis Hamilton être repoussé en fond de grille, au Brésil, le Néerlandais a été sanctionné de cinq places de pénalité, ce dimanche, après avoir ignoré un double drapeau jaune lors de la qualification du Grand Prix du Qatar. Le leader du Mondial s'élancera donc depuis le 7e rang, juste derrière Valtteri Bottas, lui aussi pénalisé de trois places. Conséquence directe : le Français Pierre Gasly hérite de la première ligne aux côtés du poleman, Lewis Hamilton.

Samedi, c'est d'ailleurs l'accident du pilote tricolore qui avait entraîné l'apparition des drapeaux jaunes dans le dernier secteur, en toute fin de séance de qualification. Malgré cela, Verstappen n'avait pas "ralenti significativement", comme le règlement l'impose, et avait même amélioré son propre chrono. Au bout d'un (très) long délibéré, débuté ce dimanche matin quelques heures avant le début du Grand Prix, les commissaires ont tout de même tenu compte de circonstances atténuantes - Verstappen n'a pas bénéficié de tous les signaux - pour prendre leur décision.

"C’est une infamie, l’amende infligée à Verstappen est celle d’un grand délinquant !"

Dans son malheur, le Néerlandais va donc s'élancer depuis la partie gommée de la piste, la plus favorable au départ. Tout le contraire de Valtteri Bottas : le Finlandais passe de la 3e à la 6e place et devra donc défendre devant le leader du Mondial à l'extinction des feux. Sur un circuit a priori peu propice aux dépassements, le pilote batave va devoir réussir un exploit pour tenter de limiter les pertes. A trois courses du baisser de rideau, il ne compte plus que 14 points d'avance sur le septuple champion du monde.

