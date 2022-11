Formule 1

Guillaume Rocquelin, ingénieur Red Bull : "Quand il est arrivé chez RB Racing, Vettel était plus complet que Verstappen"

Dans un entretien avec nos journalistes Gilles della Posta et Stéphane Vrignaud du podcast Les Fous du Volant, Guillaume Rocquelin, ingénieur des 4 titres de Sebastian Vettel et du premier sacre de Max Verstappen, évoque les débuts des prodiges allemand et néerlandais chez Red Bull. Il a le souvenir d'un Vettel parfois obnubilé par des détails et d'un Vestappen qui se posait moins de questions.

00:05:55, il y a 42 minutes