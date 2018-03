Jean-Eric Vergne : "Ça me fait marrer que Red Bull ait appelé Hartley"

Jean-Eric Vergne s'est montré ironique en évoquant le choix de Red Bull de prendre Brendon Hartley pour remplacer Daniil Kvyat chez Toro Rosso. Le Français rappelle que Red Bull avait initialement débarqué le pilote néo-zélandais de son programme pour jeunes pilotes en 2010. Et c’est d’ailleurs JEV qui avait été choisi par Red Bull à l'époque pour remplacer Hartley pour les trois derniers meetings de la saison de Formule Renault 3.5.

" Ça me fait marrer "

"Ça me fait marrer que Red Bull ait appelé Hartley, sachant que c’est lui qu’ils avaient viré pour me mettre à sa place en Word Series by Renault. Je trouve donc ça assez rigolo quand même", déclare Vergne, qui s’exprimait hier dans la capitale française à l’occasion de la présentation de l’ePrix de Paris. Vergne ajoute qu’il comprend que Sébastien Buemi n’ait pas accepté de remplacer Kvyat chez Toro Rosso. Helmut Marko, le responsable de la filière Red Bull, avait en effet approché le Suisse avant de contacter Hartley.

"Buemi, il va être appelé en F1, il va faire une saison, puis probablement se faire virer après un an, estime-t-il, sans aucun débouché dans une grande équipe, parce que la voiture n’est pas assez bonne pour pouvoir faire des top 5 ou des podiums. Je comprends sa décision." Vergne a disputé trois saisons de Formule 1 de 2012 à 2014, avant de perdre son volant au profit de Kvyat chez Toro Rosso. Il évolue désormais en Formula E, non sans succès puisqu’il est en tête du championnat.

