Ce n'est pas une surprise, Kimi Räikkönen devrait quitter le paddock de la Formule 1 en fin de saison sans se retourner. Le Finlandais, qui a annoncé mercredi sa retraite des Grand Prix après une carrière débutée en 2001 dans la catégorie, n'a pas l'intention d'occuper une fonction pour le compte d'une équipe ou d'un media.

"Je n'ai pas de plan pour le moment, à part pour des vacances, a expliqué le pilote d'Alfa Romeo qui aura 42 ans en octobre prochain. Je le dirais sinon. Je ne veux pas repartir sur un programme minuté comme c'est le cas depuis 18 ou 19 saisons. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie de faire autre chose : j'ai des obligations familiales et je ne veux pas que ma vie de famille soit dictée par la F1. Pour le reste, je ne suis pas pressé, je n'y ai même pas encore pensé, ça ne m'intéresse pas. Peut-être que je courrais encore, peut-être pas."

"C'est bien de faire autre chose"

Des champions du monde comme Damon Hill et Nico Rosberg n'ont pas entamé de seconde carrière de pilote, et aujourd'hui, ils sont au même titre que Jacques Villeneuve devenus consultants pour la télévision afin de faire profiter de leur savoir. Mais pour Kimi Räikkönen, qui n'a jamais aimé s'exprimer devant caméras et micros, c'est tout vu. "Ça n'est pas ma raison d'être ici donc j'en doute, a-t-il assuré. Je ne me vois pas faire ça. A l'époque où je ne pilotais plus en Formule 1 (en 2010 et 2011), je ne suis pas allé voir de course..."

Kimi Räikkönen avance ainsi, au gré des opportunités qui se présentent. Remercié par Ferrari fin 2009, il s'était tourné vers le rallye pour son plaisir personnel avant de retourner en piste chez Lotus. Un tremplin pour revenir chez Ferrari. Il l'a confié vendredi en conférence de presse FIA, il n'a jamais fait de projection à long terme. "Mon plan initial était de m'arrêter avant mes 30 ans mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça (rires) !, a assuré le champion du monde 2007. Plusieurs fois au fil des années, j'ai été proche de m'arrêter un jour ou un autre, en milieu de saison ou n'importe quand dans la semaine (rires). Finalement, c'est aujourd'hui, pas mal de temps après ce que j'avais prévu, mais j'ai déjà quitté la F1 quelques années. Sans cela, je ne serai peut-être pas là aujourd'hui. J'ai fait du rallye à ce moment-là et c'est bien de faire autre chose. (...) J'ai déjà cette expérience et ça s'est bien passé. Heureusement, la F1 n'est pas toute ma vie. J'ai toujours eu d'autres choses à côté, je fais des trucs normaux, donc ça va".

"Pas sûr que ça me manque !"

"Ça a été une bonne période. Je suis content de ce que j'ai réussi, a ajouté le Nordique, vainqueur 21 fois et auteur de 18 pole positions. Tu veux toujours gagner et ça n'est pas facile. Je voulais gagner un championnat, je m'en suis approché plusieurs fois (ndlr : en 2003 et 2005) puis j'ai réussi à le faire avec Ferrari. Je suis heureux que ça soit arrivé, surtout avec eux. Le reste, mes forces et mes faiblesses, je m'en fiche. Je me suis amusé, j'ai fait les choses à ma façon et je ne changerais rien car, si on ne changeait qu'une chose, je ne serais peut-être pas là. Je ne peux pas vraiment me plaindre ! (...) J'ai rencontré plein de gens au fil des années, certains sont devenus des amis, d'autres moins, mais je sais que je vais revoir les amis. Les courses vont-elles me manquer ? Je ne sais pas. J'ai fait ça si longtemps que je ne suis pas sûr que ça me manque !"

Dans l'immédiat, il va se concentrer sur les dix dernières courses de 2021 afin d'honorer son contrat de deux ans avec Alfa Romeo. Puis de passer du temps en famille, lui qui est le père de deux enfants, Robin né en 2015 et Rihanna née en 2017.

