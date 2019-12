L'échange a eu lieu : Hamilton a piloté la Yahama, Rossi a récupéré sa Mercedes

On peut avoir tout gagné et s'émerveiller encore comme des enfants. Mercredi, Lewis Hamilton, sextuple champion du monde de F1 et Valentino Rossi, vainqueur de six titres en MotoGP, se sont respectivement échangés leurs machines. Le temps de quelques tours, les rôles se sont inversés. Sur la dernière Yamaha YZR-M1, le Britannique. Et au volant de la Mercedes modèle 2017 (W08), l'Italien. Le tout sur le circuit de Valence, où les deux ont passé "une journée fantastique" selon "VR46".

" Cette moto est si dure à piloter "

"J'ai toujours été un grand fan de Lewis. Mais désormais je le suis encore plus (...) Je me suis senti comme un vrai pilote de F1 pendant une journée. Je n'avais aucune envie que cette journée s'arrête", a-t-il également confié. De son côté, Hamilton semblait comme un gamin après avoir reçu son plus beau cadeau de Noël. "Ça me rappelle le jour où je suis monté pour la première fois dans une F1", a assuré le Britannique, qui n'a pas caché avoir eu "un petit incident".

"Cette moto est si dure à piloter (...) Mais la moto de Valentino est restée en un seul morceau", a-t-il expliqué. De quoi reproduire l'expérience dans un avenir proche ?