Le Grand Prix du Mexique restera inscrit au calendrier du championnat du monde de Formule 1 jusqu'à la saison 2025, a annoncé jeudi le promoteur de la F1 avant l'édition 2022 qui se déroulera ce week-end à Mexico.

"Je suis très heureux d'annoncer que la Formule 1 continuera à courir à Mexico pour trois ans de plus (à partir de 2023) dans le cadre de ce nouvel accord", a précisé le PDG de la F1, Stefano Domenicali, dans un communiqué.

L'épreuve mexicaine, qui se dispute sur le Circuit des Frères Rodriguez (Autódromo Hermanos Rodríguez), au coeur de la capitale, était revenue au calendrier en 2015 après plus de vingt ans d'absence. Ce week-end, environ 350.000 spectateurs sont attendus dans les tribunes du circuit, de vendredi à dimanche pour les essais, les qualifications et la course.

