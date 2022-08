Formule 1

LES FOUS DU VOLANT - Affaire Piastri/Alpine : à qui la faute ?

LES FOUS DU VOLANT - C'est le feuilleton de l'été en F1. Membre de la Alpine Academy, Oscar Piastri, déjà champion du monde de Formule 3 et Formule 2 et annoncé justement chez Alpine pour 2023 pour remplacer Alonso, a démenti la nouvelle. Plus tard, un précontrat entre le prodige australien et McLaren était dévoilé. À qui la faute ? Les éclaircissements de Julien Pereira et Gilles Della Posta.

00:09:17, il y a 10 minutes