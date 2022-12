Formule 1

Les Fous du Volant avec Didier Coton, agent de pilotes : "Les contrats chez Ferrari sont très volumineux"

A quoi ressemble le contrat d'un pilote de Formule 1, que faut-il y mentionner ? Didier Coton, agent de Valtteri Bottas chez Alfa Romeo, explique les variations de contenus d'une équipe à l'autre, et pourquoi on en demande plus chez Ferrari qu'ailleurs. Les Fous du Volant, animés par les journalistes Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta, sont à retrouver en podcast. (Réal: Seb.Petit)

00:05:36, il y a 28 minutes