"Les Fous du Volant", la nouvelle émission 100% sport auto débarque sur Eurosport.fr

Vous connaissiez déjà le "FC Stream Team", "Mercredi Mercato" (football), "Bistrot Vélo" (cyclisme), "DiP Impact" (tennis) et "Poulain Raffûte" (rugby). Il est désormais temps de découvrir votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, entièrement consacré aux sports mécaniques : "Les Fous du Volant" ! Chaque mardi (14h), Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta alterneront débats et décryptages autour de l'actualité de disciplines telles que la Formule 1, le rallye ou les championnats d'endurance. Une émission que vous pourrez suivre aussi bien sur Eurosport.fr que sur la page Facebook d'Eurosport.

Voici le sommaire de cette première émission :