Formule 1

LES FOUS DU VOLANT - Matthieu Dubois (Alpine) : "On ne cherche pas à faire des pitstops foudroyants"

LES FOUS DU VOLANT - Matthieu Dubois, responsable de la stratégie de course chez Alpine est l'invité des Fous du Volant cette semaine. Nos journalistes Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud se sont demandés avec lui l'importance et le raisonnement caché derrière les pitstops qui prennent de plus en plus d'importance dans les courses de Formule 1 de nos jours.

00:02:40, il y a une heure