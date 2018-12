Lewis Hamilton fait son mea culpa après sa gaffe : "Je suis super fier de là où je viens"

Il ne s'attendait certainement pas à devoir faire face à une telle polémique. Trois jours après ses propos très maladroits, et particulièrement mal accueillis au Royaume-Uni, sur sa ville natale de Stevenage, Lewis Hamilton a tenu à mettre les choses au clair.

Dimanche dernier, à l'occasion de la cérémonie de la BBC récompensant la personnalité sportive de l'année (récompense décernée à Geraint Thomas, devant Lewis Hamilton), le quintuple champion du monde britannique avait tenu, lors de son discours, des propos assez peu élogieux à l'endroit de la petite ville du comté de Hertfordshire (Est de l'Angleterre). "C'était vraiment un rêve pour nous tous, notre famille, de faire quelque chose de différent. De sortir des taudis. Enfin, pas des taudis, mais de sortir de quelque part et faire quelque chose." Une sortie très commentée et très critiquée outre-Manche (notamment par la présidente du conseil municipal de Stevenage, Sharon Taylor), malgré la rectification immédiate du pilote de 33 ans.

"J'ai choisi les mauvais mots"

Face à l'ampleur prise par "l'affaire" sur les réseaux sociaux, Hamilton a tenu à faire amende honorable et à clarifier ses déclarations, mercredi via son compte Instagram. "Je voulais prendre un moment pour envoyer un message aux gens du Royaume-Uni, mais aussi à ceux de Stevenage, où j'ai grandi, un endroit d'où je suis incroyablement fier d'être issu et que j'aime toujours aujourd'hui", a écrit Hamilton, avant de demander aux personnes qui ont pu se sentir offensées d'oublier cet épisode : "S'il vous plaît, si vos sentiments sont touchés par une erreur que j'ai faite sur scène, ne vous en faites pas, laissez ça de côté, c'est de l'énergie négative dont vous n'avez pas besoin."

La star de la F1 a ensuite fait son mea culpa : "Je suis super fier de là où je viens et j'espère que vous savez que je le représente toujours de la meilleure façon possible. Personne n'est parfait, je fais certainement souvent des erreurs, particulièrement lorsque l'on est devant une foule à essayer de trouver les bons mots pour parler de sa vie. J'ai choisi les mauvais mots, mais je n'ai rien voulu dire par-là. Ceux d'entre vous qui me connaissent savent que je parle toujours d'amour."