Sky Italia de dévoiler une très longue interview du Britannique, qui revient notamment sur les raisons de son non-transfert du côté de la Scuderia Ferrari dans le passé. Extraits. Lewis Hamilton est donc centenaire depuis dimanche dernier. Vainqueur de sa centième victoire à Sotchi, le pilote Mercedes a enrichi un peu plus son incroyable palmarès . L'occasion pourde dévoiler une très longue interview du Britannique, qui revient notamment sur les raisons de son non-transfert du côté de la Scuderia Ferrari dans le passé. Extraits.

"Hamilton, on aurait dit un squale qui fondait sur un banc de poissons"

"Pendant beaucoup d'années, quand je venais à Monza, je marchais à côté des tifosi et j'entendais "Viens chez Ferrari !, a-t-il confié. Autant dire que ça réchauffait mon coeur. Mais c'est assez incroyable de se dire que je n'ai jamais conduit une Ferrari pendant toutes ces années. C'est un rêve pour n'importe qui, un objectif à atteindre. Cela n'a jamais été vraiment possible et je ne saurais jamais vraiment toutes les raisons. Je souhaite le meilleur à la Scuderia mais j'espère encore pouvoir les empêcher de gag,er le titre (rires). J'ai vu les photos de leurs pilote, et le rouge reste toujours le rouge. J'ai pas mal de voitures Ferrari, chez moi. Je peux les conduire, mais pas la Ferrari F1."

Enfin, interrogé sur une possible une retraite, Hamilton a avoué : "Si parfois je me dis "Ok, j'en ai marre, je veux arrêter, j'ai gagné assez de titres et je veux vivre ma vie différement ? Cela m'arrive souvent d'y penser, c'est comme une vague."

