Sa photo en compagnie de deux personnes porteuses du coronavirus circulait depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Lewis Hamilton avait posé, notamment, avec Idris Elba et Sophie Grégoire lors l'un événement caritatif le 4 mars à Londres, avant de s'envoler pour Melbourne, site du Grand Prix d'Australie finalement annulé pour raisons sanitaires

La femme du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, et l'acteur britannique avaient révélé par la suite après été contrôlés positif lors d'un test du coronavirus.

On se posait la question de l'état de santé du pilote de Mercedes. Il vient de sortir de son mutisme sur Twitter pour indiquer qu'il est "en forme" et qu'il n'a pas de symptômes de la maladie.

"Je veux vous dire que je vais bien, que je me sens en forme, et que je fais du fitness deux fois par jour, écris le pilote anglais. J'ai zéro symptôme et ça fait 17 jours que j'ai vu Sophie Trudeau et Idris Elba. J'ai contacté Idris et je suis content qu'il se porte bien. J'ai parlé à mon médecin et vérifié deux fois pour voir si j'avais besoin d'un test mais la vérité est que il y a un nombre limité de tests disponibles et que des gens en ont bien plus besoin que moi (…) Je me suis donc isolé la semaine dernière, en fait depuis l'annulation des essais vendredi, et j'ai gardé mes distances avec les gens."