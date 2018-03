Lewis Hamilton : "Seul contre deux, c’est moins facile"

Avec le retour en forme de Kimi Räikkönen, Ferrari a pu utiliser deux stratégies différentes à Melbourne dimanche dernier. Cela a permis à la Scuderia de l’emporter face à Mercedes, qui a dû calquer la stratégie de Hamilton sur celle de Räikkönen, laissant la voie libre à Sebastian Vettel. "On avait pu le voir lors des essais hivernaux de Barcelone, et Melbourne l’a confirmé : Kimi semble être beaucoup plus à l’aise avec cette nouvelle Ferrari qu’avec celles des années précédentes, et quand il est à l’aise, il est très rapide", estime de son côté Lewis Hamilton.

"Pendant la course, j’étais seul contre deux, et ce n’est clairement pas facile de battre une équipe qui a deux voitures pour jouer la gagne. Il était évident que Ferrari allait mettre cette situation à profit pour utiliser deux stratégies différentes. Ils avaient deux as dans leur main, et ils les ont joués à la perfection", poursuit-il. "Il suffit de faire rentrer votre premier pilote aux stands, ce qui oblige votre adversaire à en faire de même pour protéger sa position, ce qui laisse la piste totalement dégagée à l’autre voiture." Bottas était parti de la quinzième place sur la grille de départ du Grand Prix d’Australie suite à sa sortie de piste survenue en Q3.

