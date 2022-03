Formule 1

Masi limogé, la F1 sans le spectacle du catch : Chambardement à la FIA pour sauver le sport

Depuis la conclusion polémique de la saison 2021 à Abou Dabi qui "a porté préjudice à l'image de la F1" selon Jean Todt, l'ancien Président de la Fédération Internationale de l'automobile, le contexte a déjà beaucoup évolué. Nouveau Président, nouveaux directeurs de course, et nouvelle organisation en coulisse, Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud font un premier tour des changements apportés.

