McLaren avait attiré Lewis Hamilton dès l'âge de 11 ans et on connaît la suite . Lundi, l'écurie britannique a retenté le coup avec un pilote de 13 ans, Ugo Ugochukwu. L'Américain a notamment remporté le championnat d'Europe FIA OKJ l'an passé avec Sauber. Désormais McLaren va le soutenir dans sa progression et espérer le lancer en Formule 1 dans les prochaines années, comme elle l'avait fait avec l'actuel septuple champion du monde en 2007. "", s'est félicité le Team Principal, Andreas Seidl, dans un premier temps sur le site officiel de l'écurie.