"Nous avions le nouveau groupe propulseur dans les deux voitures ce vendredi, et des évolutions sur le châssis, a confirmé l'ingénieur de la marque allemande. Jusque-là, tout paraît fonctionner comme prévu. Les deux sessions ont été un peu chahutées, bien que sur un circuit si long se soit difficile de faire beaucoup de tours par run. Les pilotes ont galéré avec l'équilibre, principalement en raison d'un avant faible, et nous avons été un peu plus lent que pour un vendrdi normal même si les deux voitures ont bone fonctionné. Avec le plein, le milieu de grille semble plus proche que lors des précédentes courses. Côté météo, il y a une bonne chance de pluie dimanche, ce qui rendrait la course très excitante."