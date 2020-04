Nombre de courses, huis clos, format de week-ends... : 10 enjeux pour sauver la F1

FORMULE 1 2020 - Des courses à huis clos étant la seule solution envisageable pour que des Grands Prix aient lieu cette saison, des questions se posent sur leur nombre pour faire un championnat du monde, leurs conditions sanitaires ou encore leurs montages financiers. Éléments de réponses.

Combien de Grands Prix faut-il pour valider un championnat ?

Huit. Le règlement sportif de la FIA 2020 autorise un maximum de 22 courses et un minimum de huit.

Il faut noter que cette fourchette évoluera en 2021 : la première version du règlement fixe un maximum de 25 courses et un minimum de 10 pour décerner des titres Pilotes et Constructeurs.

Peut-on disputer la saison seulement en Europe ?

Théoriquement oui, et c'est finalement surprenant. Dans les règlements sportifs de tous ses championnats du monde, la FIA exige ordinairement :

l'engagement officiel de trois constructeurs différents

des courses sur trois continents différents

Depuis 1950, la Formule 1 n'a jamais eu de problèmes de variété de marques engagées et depuis 1982, le calendrier comporte des épreuves sur au moins trois continents. Ces conditions étant régulièrement satisfaites, elles ne figurent pas dans le règlement 2020. De fait, elles ne sont pas requises.

Le Championnat du monde peut-il être dévalorisé ?

Difficile à dire, il y aurait polémique dans le cas où il n'y aurait que huit courses sur une courte période sur un seul continent. De début juillet (Spielberg) à début septembre (Monza) par exemple.

Quelles conditions sanitaires pour un huis clos ?

L'Autriche est en pole position pour ouvrir la saison, le 5 juillet, en Styrie. Spielberg, c'est avant tout le Red Bull Racing, circuit propriété de Red Bull, décidé à financer une course à huis clos. Même deux. Et obtenir au préalable une autorisation exceptionnelle du gouvernement, vu que les frontières sont fermées aux touristes jusqu'à fin août et les regroupements limités à cent personnes.

Red Bull travaille à réduire drastiquement le nombre de personnes sur le circuit. Le quota serait de 80 par équipe, le port du masque obligatoire et des tests quotidiens seraient organisés. En tous les cas, ces conditions seraient à valider par le professeur Gérard Saillant, le président de la Commission médicale à la FIA.

Quels circuit se prêteraient le mieux au huis clos ?

Des circuits pas urbains mais isolés comme Spielberg, où les personnes pourraient loger sur place. A Spielberg, Red Bull compte se servir des hôtels alentour pour héberger le paddock.

Combien faut-t-il de voitures au départ pour faire un Grand Prix ?

Le règlement sportif précise : "Une épreuve est annulée si moins de 12 voitures sont disponibles". Le plateau 2020 comporte 20 voitures et cette condition n'est pas anodine, vu les importantes difficultés financières dans lesquelles se trouvent les écuries Williams, Racing Point, Haas et Sauber.

Un circuit peut-il accueillir deux Grands Prix ?

Le règlement sportif ne l'interdit pas. Dans le cas où Spielberg organiserait deux courses en ouverture de la saison, ce serait sous deux appellations différentes. Chaque week-end serait indépendant : pas question par exemple d'organiser une séance de qualification pour établir la grille du premier Grand Prix et d'inverser le Top 10 pour le second.

Des courses reportées sont-elles à reprogrammer en priorité ?

Officiellement, non. Le promoteur de la Formule 1 ne veut pas en faire une histoire d'argent, mais certains organisateurs de Grands Prix paient plus que d'autres pour avoir une place dans l'agenda. Et c'est forcément tentant de recaser ceux-là.

A ce titre, voici le top 5 des prix de plateau les plus élevés :

Viêtnam : 55 millions d'euros

Russie : 55 millions d'euros

Bahreïn : 37 millions d'euros

Abou Dabi : 35 millions d'euros

Hasard ou pas, Formula One Group avait rapidement réattribué une place à Bahreïn (avant la finale d'Abou Dabi) peu après l'annonce du report de l'épreuve.

L'absence de media pourrait-elle conduire à un nouveau format de week-ends ?

C'est l'objectif de Formula One Group depuis des mois : opérations media le vendredi matin, essais libres l'après-midi et reste du week-end inchangé. Des Grands Prix à huis clos serait l'opportunité de tester ce dispositif. Pour cela, il faudrait l'accord unanime des écuries. Ce qui serait une formalité.

Les Grands Prix conserveraient-il leur modèle économique ?

Pour la plupart d'entre eux, non. Certaines courses sont des volontés des Etats (Azerbaïdjan, Russie, Viêtnam, Bahreïn), qui veulent avoir leur course pour une question de rayonnement international. Ils s'acquittent eux-mêmes du prix du plateau (la somme versée au promoteur du championnat du monde redistribuée ensuite à 70% aux équipes) mais la grande majorité d'entre elles reposent sur des initiatives de promoteurs privés qui ont besoin de la billetterie et de subventions locales pour équilibrer leurs comptes.

Sans public, pas de retombées économiques donc pas d'aides de collectivités. Beaucoup d'organisateurs se retrouvent ainsi sans autre solution que demander à Formula One Group de ne pas payer de prix de plateau.

