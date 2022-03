Formule 1

Prost out, facteur X de 2022 et grosses ambitions : la révolution à 360° d'Alpine décryptée

Les Fous du Volant – Alpine fait sa révolution en Formule 1 : de nombreux mouvements ont eu lieu au sein de l’écurie française et l'arrivée de Laurent Rossi a changé beaucoup de choses en un an. Alpine a de grandes ambitions en Formule 1, mais pas seulement. Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud font un état des lieux de la situation. Retrouvez l’émission en intégralité en podcast.

00:09:31, il y a 7 minutes