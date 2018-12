Red Bull menace de quitter la F1

L’écurie Red Bull, qui a mis un terme avec sa collaboration pour Renault afin de rejoindre la motorisation Honda, attend les négociations prévues en 2020 avec Liberty Média avec impatience. Pourquoi ? La saison 2020 est la dernière saison durant laquelle les actuels Accords Concorde seront encore en vigueur, avant qu’une nouvelle entente soit trouvé entre Liberty Media et les équipes du circuit à partir de 2021, précise Motorsport.

"Nous avons un accord jusqu'en 2020. Tant qu'il n'y a pas de réglementation moteur et pas d'Accords Concorde, ni Red Bull ni Honda ne prendra de décision, a précisé Helmut Marko, conseiller de l’équipe Red Bull. Cependant, nous ne redeviendrons certainement pas une équipe dépendante, comme nous l'avons été par le passé, lorsque nous suppliions les autres et que les promesses n'étaient pas tenues."

Quitter la F1 pour les 24 Heures du Mans est une "option"

Étant donné que l’accord entre Red Bull et Honda porte sur les saisons 2019 et 2020, au-delà de celles-ci, Red Bull pourrait très bien faire le choix de se retirer de la Formule 1 si l’équipe ne s’entend pas avec Honda. "Arrêter est une option", a d’ailleurs prévenu Helmut Marko à ce propos. "Ou nous ferons autre chose, d’autres courses, d'autres championnats. Avec la Valkyrie, Le Mans pourrait être une option avec la réglementation Hypercar. Nous sommes allés jusqu'au bout, et c'est un succès sensationnel. Les voitures ont toutes été vendues immédiatement. C'est un autre pilier important pour Red Bull Technologies. Même si Red Bull n'est jamais allé aux 24 Heures du Mans, c'est quelque chose à quoi nous pensons."

En effet, Red Bull a participé activement au développement de l'Aston Marton Valkyrie. Son directeur technique, le célèbre ingénieur britannique, Adrian Newey, a joué un rôle-clé dans ce projet d'hypercar dédiée à la route. Il existe également une autre possibilité après 2020 : celle de mener de front à la fois la Formule 1 et Le Mans en fonction dont Liberty Media parviendra à maîtriser les coûts en F1. "S'il y avait des plafonds budgétaires en Formule 1, nous devrions nous séparer de certaines personnes", explique ainsi Helmut Marko. "Nous ne le souhaitons pas nécessairement. Nous pourrions recourir à eux pour de tels projets [comme Le Mans]. Il semble que l'on puisse courir en WEC à un coût raisonnable avec la base de notre Valkyrie."

Nul doute que le Français Pierre Gasly, promu dans l’écurie Red Bull cette saison, suivra cette situation avec beaucoup d'attention.