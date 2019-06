Daniel Ricciardo huitième, Nico Hülkenberg treizième : Renault n'a pas confirmé lors de la qualification devant son public le résultat de sa course au Canada qui avait suscité tant d'espoirs.

"Je suis satisfait et nous poursuivons notre série en Q3, a réagi l'Australien, qui était pour la sixième fois présent en Q3. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup plus de temps à gagner et la huitième position était probablement la meilleure que nous puissions obtenir. J'ai fait une erreur dans mon premier run en Q2, donc je l'ai abrégé pour chausser les 'medium'. C'était un risque puisque c'était la première fois du week-end que nous utilisions ce composé. L'équipe savait toutefois clairement que ce pari allait être payant et j'ai réussi un bon tour pour entrer en Q3."

Dimanche, il sera sur la bonne stratégie, sachant que le présent pilote chaussé en "tendre" sera Pierre Gasly (Red Bull), qualifié neuvième. "La grille est intéressante avec plus ou moins tout le monde en 'medium" au départ. Les voitures qui me précèdent seront mon objectif", a-t-il précisé. Cet objectif sera peut-être plus les McLaren de Lando Norris (5e) et Carlos Sainz (6e) que Sebastian Vettel (Ferrari), qui a anormalement échoué au 7e rang.

"Le potentiel pour des points est bien là"

En revanche, le bilan est plus décevant pour Nico Hülkenberg, quatrième en Q1 mais fautif en Q2. "Tous les écarts étaient faibles aujourd'hui, a commenté l'Allemand. Nous n'avons pas connu une Q2 totalement linéaire et voilà pourquoi nous sommes en dehors du top dix. Rien de mal toutefois. Mon premier tour en Q2 en 'medium' était bon, mais dans le deuxième - censé être plus rapide - j'ai perdu l'arrière dans le huitième virage et c'en était fini de mes chances. Le potentiel pour des points est bien là et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour remettre la voiture dans le top 10."

"Daniel a réalisé une bonne séance et la huitième place est une position intéressante en vue de la course, a estimé le directeur sportif, Alan Permane. Nous avons beaucoup fait progresser notre voiture depuis vendredi, mais pas suffisamment pour devancer les McLaren-Renault. Nico a malheureusement commis une erreur dans son deuxième relais en Q2, mais il aurait très probablement atteint Q3 sans cela. C'est un résultat un peu mitigé."