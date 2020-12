" Je vais de mieux en mieux. Bien entendu, il reste quelques endroits douloureux mais ça va. Disons qu'après ce qui s'est passé, la douleur n'est pas trop forte. Je suis heureux d'être en vie et de vous parler ", a déclaré en anglais Romain Grosjean sur son compte Instagram, qui devrait sortir mercredi de l'hôpital. Peu après le départ dimanche, la F1 de Grosjean était sortie de piste à la suite d'un contact avec une des roues du Russe Daniil Kvyat (AlphaTauri) et s'était disloquée en heurtant les barrières de sécurité, se transformant en brasier.

Accident de Grosjean : Ce qui a fonctionné et ce qui peut être amélioré pour la sécurité"

Le pilote était resté bloqué 28 secondes au milieu des flammes avant de sortir par ses propres moyens de la carcasse et d'être aussitôt pris en charge par les commissaires de piste et le pilote de la voiture médicale des Grand Prix, avant d'être admis à l'hôpital. Le week-end prochain au Grand Prix de Sakhir, sur le même circuit, il sera remplacé par le pilote d'essais et de réserve de l'écurie américaine Haas, le Brésilien Pietro Fittipaldi, petit-fils du double champion du monde de F1 Emerson Fittipaldi. Romain Grosjean espère revenir pour le dernier Grand Prix de la saison 2020 à Abou Dhabi le 13 décembre, ce qui pourrait être également son dernier GP en Formule 1 car le Français n'a pas de volant pour la saison prochaine.