Voilà un avis qui ne manquera pas de faire réagir. Dans un entretien accordé à ESPN Brésil, Rubens Barrichello a désigné son pilote le plus talentueux. Et ce n'est ni Michael Schumacher, son ancien coéquipier chez Ferrari, ni Ayrton Senna, son idole. Pour le Brésilien, Lewis Hamilton surclasse tout le monde.

" La seule chose qui lui manquait, c’était de la maturité "

"Hamilton a probablement plus de talent qu’Ayrton et Schumacher. La seule chose qui lui manquait, c’était de la maturité. Il a progressé et maintenant, vous voyez le produit fini", estime-t-il. "En écoutant la radio de l’équipe au GP du Brésil, il est incroyablement calme, il relaie les informations, il dit ce dont il a besoin ou non", ajoute Barrichello, visiblement sous le charme du sextuple champion du monde.

Toutefois, le Brésilien a confié que l'idéal restait un mélange des trois. "Le pilote parfait aurait le talent d’Ayrton, le courage de Schumacher et la coordination d’Hamilton. Ce serait vraiment génial à voir", estime l'ex-coéquipier de l'Allemand. On aimerait bien aussi...