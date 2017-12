Bottas veut poursuivre sur sa lancée d'Abou Dhabi en 2018

Valtteri Bottas espère bien poursuivre sur sa lancée d’Abou Dhabi l’année prochaine, après avoir vécu une première saison en demi-teinte chez Mercedes.



Le pilote finlandais avait été relativement transparent entre les Grands Prix d’Autriche et du Brésil (pas de victoire ni de pole position), avant de finir la saison sur un hat trick (pole position, victoire et meilleur tour en course) à Abou Dhabi. "Pour moi, personnellement, c’est très important après les difficultés rencontrées après la pause d’août", explique Bottas àRACER.



"En travaillant dur avec l’équipe, j’ai l’impression d’avoir réussi à améliorer tant de choses dans ma manière de piloter et à être plus rapide en différentes circonstances" a-t-il expliqué. "C’est ce qui me donne le plus de confiance pour l’année prochaine. Signer la pole et gagner à Abou Dhabi, alors que Lewis était à son maximum, m’a donné beaucoup de satisfaction et j’aimerais continuer sur cette lancée à Melbourne." Bottas est sous contrat avec Mercedes jusque la fin de la saison 2018, qui s’ouvrira le 25 mars en Australie.



Valtteri Bottas (Mercedes) au Grand Prix d'Abou Dabi 2017Getty Images