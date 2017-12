Eric Boullier (McLaren) finalement d'accord pour voir Fernando Alonso en WEC

Toyota a récemment confirmé son engagement dans le championnat du monde d'Endurance (WEC) pour la "super-saison 2018/2019" en tant que seul grand constructeur officiellement présent dans la catégorie LMP1.

La marque japonaise devrait théoriquement conserver ses six pilotes de base du championnat écoulé, même si l'un d'entre eux (le dernier venu, José Maria Lopez ?) pourrait céder sa place à Fernando Alonso.

Le champion espagnol a testé la TS050 Hybrid lors des essais privés de Bahreïn en fin de saison et on le sait très motivé à l'idée de participer aux prochaines 24 Heures du Mans dans sa quête de la célèbre triple couronne (Monaco F1, Le Mans et Indy 500).

Alonso a même émis le souhait de courir dans les autres manches du WEC en parallèle à son programme en F1, ce qui avait été mis en cause par Eric Boullier, le directeur de la compétition chez McLaren, lequel a finalement changé d'avis.

"Tout d’abord, il n’y a qu’un seul conflit de calendrier l’an prochain, explique le manager français. En réalité, il ne s’agira que de trois courses en plus du Mans, ce qui n’est pas énorme. Fernando est un compétiteur et il a besoin de challenges, il adore rouler et encore rouler. Tant que cela ne nuit pas à son implication en F1, je n'y vois pas d'inconvénient."

