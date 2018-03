Ocon (Force India) et Grosjean (Haas) en fin de cycle, Gasly (Toro Rosso) en apprentissage

Esteban Ocon (Force India) : Avaler le piment mexicain

Le Français de 21 ans a crevé l'écran chez Force India en 2017 en s'attaquant sans ménagement à Sergio Pérez, taulier de l'équipe indienne depuis 2014. Il était là pour remplacer Nico Hülkenberg et il a fait beaucoup mieux en montrant qu'il avait une marge de progression bien supérieure à l'Allemand, parti se refaire une motivation chez Renault.

Méthodique, bosseur, le natif d'Evreux s'est rapproché des standards de son coéquipier en trois séquences. Il a d'abord assuré une fiabilité à toute épreuve en enchainant 26 arrivées de Spa-Francorchamps 2016 à Austin 2017, une série record pour un débutant dans l'histoire du championnat du monde. En parallèle, il a travaillé la gestion des pneumatiques jusqu'à battre "Checo", pourtant un connaisseur en la matière. Enfin, battu neuf fois en qualification lors des dix premières manches du Mondial, il a sérieusement inversé la tendance en dominant six fois son coéquipier lors des dix derniers Grands Prix.

La prochaine étape ? Creuser l'écart en qualification pour éviter la comparaison avec Pérez. Son ambition est d'être champion du monde et il a besoin d'oublier le Mexicain pour apparaître plus qu'un simple éligible à un poste de n°2 dans un top team. Mercedes, détenteur de son contrat, lui a fixé des objectifs pour ouvrir ses droits à une promotion. Il vise la grosse écurie mais ça ne semble pas réaliste face à la concurrence d'un Daniel Ricciardo (Red Bull), par exemple. Toto Wolff, qui gère son plan de carrière, est de toute façon prêteur et les opportunités ne manqueront pas.

Seul problème quand même, la Force India de 2018 ne semble pas bien née et McLaren pourrait rapidement faire reculer la "Panthère rose" de deux crans dans la hiérarchie. Et se battre pour des Top 10 n'est pas ce qu'ambitionne le jeune impétrant.

Romain Grosjean (Haas) : Entretenir l'espoir

Une stagnation qui peut être considérée comme une progression ? Le Français a marqué 29 points en 2016 et 28 en 2017 pour la 13e place au Mondial, sachant que la deuxième saison d'une écurie est considérée toujours plus difficile que la première. En 2016, il était l'aiguillon de l'équipe US, de par son expérience et la médiocrité d'Esteban Gutiérrez. L'embêtant est que l'an dernier il n'a battu Kevin Magnussen que de justesse en qualification (10-9) avant de faire une différence un peu plus sensible en course (28 points contre 19).

Autant la comparaison avec Kimi Räikkönen avait été flatteuse pour lui chez Lotus en 2012 et 2013, autant ce rapprochement avec le Danois, qui n'a jamais été un as de la mise au point, est problématique. Dans un tout ou rien au gré de son éternelle sensibilité aux freins, il a forgé l'image d'un pilote inconstant mais capable de renversements de situation improbables, comme l'a souligné son coéquipier cet hiver.

Romain Grosjean (Haas) - Tests Montmelo 2018Getty Images

A presque 32 ans, Romain Grosjean reste en attente d'une écurie statutaire. Ferrari fut considéré il y a trois ans comme la destination la plus probable mais son nom n'est plus cité depuis longtemps, malgré son pari de rejoindre l'écurie cliente de Maranello. Et il ne figure pas non plus sur les shortlists de Mercedes, Red Bull, McLaren ni même Renault.

Mais plutôt que gamberger, Romain Grosjean peut envisager le proche avenir avec confiance car sa VF-18 est la meilleure Haas qu'il n'ait jamais pilotée. L'objectif du patron, Gene Haas, est la Q3 pour des points réguliers. Mais on a le sentiment que #RG8 devra renouer avec le podium pour faire bouger les lignes. Ce serait un miracle, mais il y croit sûrement en son for intérieur.

Pierre Gasly (Toro Rosso) : Se faire une place

Helmut Marko a devancé son intégration en 2017 pour que le début de 2018 ne ressemble pas à un bizutage. Les cinq Grands Prix qu'il a courus n'ont pas été une partie de plaisir, spécialement en qualifications lors desquelles il ne s'est hissé qu'une fois en Q2 (15e à Sepang) ; pendant que son coéquipier improvisé, Brendon Hartley, faisait monter la pression en décrochant la 13e place sur la grille de Mexico.

La Scuderia de Faenza, en totale liquéfaction lors des six derniers Grands Prix (un seul point pris), le champion français de GP2 a arraché une 12e place au Grand Prix du Brésil, soit un cran de mieux que le Néo-Zélandais à Austin (où il ne courrait pas).

Face à un coéquipier sorti du circuit de la monoplace fin 2012 pour entamer une belle carrière en Endurance (il a gagné les 24 Heures du Mans en 2017), Pierre Gasly a tout pour s'affirmer chez Toro Rosso, qui a toujours offert au moins deux saisons complètes à ses espoirs pour les juger.

Enfin, la bonne surprise que l'on n'attendait plus est arrivée avec la montée en cadence du moteur Honda, beaucoup plus fiable que chez McLaren. Pour un jeune qui a besoin de kilomètres, c'est un facteur essentiel de progression.