Pour Flavio Briatore, Sebastian Vettel (Ferrari) ne court pas pour gagner le championnat

Au tour de Flavio Briatore de tirer le bilan de la saison de Sebastian Vettel, avant même son terme. Pour l'Italien, c'est plié. Lewis Hamilton (Mercedes) a déjà un cinquième titre en poche. Et le Britannique le doit à son talent mais aussi aux fautes que son alter ego quadruple champion du monde de Ferrari a commises cette saison.

"Il va finir deuxième, assène l'homme d'affaire italien dans les colonnes du quotidien allemand Bild. Je pense qu'il a fait beaucoup d'erreurs cette année. Il faut lui expliquer qu'une course dure 53 tours, pas juste un". Une référence à la tentative de dépassement sur Max Verstappen (Red Bull) qui avait rejeté l'as de Maranello dans les profondeurs du classement dès le 8 des 53 tours du Grand Prix du Japon, dimanche.

"On n'a pas à gagner toutes les courses pour être champion du monde, on doit marquer des points, poursuit celui qui a mené Michael Schumacher à ses deux premiers titres mondiaux, en 1994 et 1995 chez Benetton, ainsi que Fernando Alonso lors de ses deux campagnes glorieuses de 2005 et 2006, à la tête de l'équipe Renault. "Vettel ne gagne pas des titres, il court pour remporter des victoires mais ce n'est pas comme ça que ça marche."

"Je pense aussi que son équipe a commis beaucoup d'erreurs de stratégie lors des trois ou quatre dernières courses", a-t-il ajouté.