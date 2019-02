Avec sa C38, Alfa Romeo complète les présentations 2019

Alfa Romeo a repris lundi à Montmelo le cours de son histoire en pointillés en championnat du monde. Marque victorieuse du tout premier Grand Prix de l'histoire, le 13 mai 1950 à Silverstone, et titrée avec l'Italien Giuseppe Farina, elle s'était retirée du Mondial à la fin de l'année suivante sur le couronnement de l'Argentin Juan Manuel Fangio. Elle avait rouvert une parenthèse moins glorieuse en 1979, pour arrêter les frais en 1985.

Intégré au groupe FIAT en 1986, celui-là même qui devait prendre le contrôle de Ferrari deux ans plus tard, l'emblème milanais est de retour en Mondial cette saison dans le cadre d'un partenariat avec l'ex-team Sauber, qui n'a changé ni de propriétaire ni de management, et d'une synergie technique, sportive et politique avec la Scuderia.

Alfa Romeo avait procédé au shakedown de sa C38 à moteur Ferrari sous une robe provisoire, le 14 février. L'équipe d'Hinwil a dévoilé dans la pit lane, à quelques minutes de l'ouverture de la piste catalane, la livrée définitive - rouge et blanc - de la machine que piloteront le Finlandais Kimi Räikkönen et l'Italien Antonio Giovinazzi, respectivement ex-titulaire et pilote espoir de Ferrari.