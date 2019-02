Formule 1 : Haas change de look pour 2019

Haas fait peau neuve. L'écurie, qui bénéficie d'un partenariat technique extensif avec son motoriste Ferrari, arborait jusque-là une livrée rouge, grise et noire, les couleurs de Haas Automation, la marque de machines-outils fondée par son propriétaire Gene Haas. La voilà désormais noire et or. Ce jeudi, l'écurie a publié les premières photo de sa nouvelle monoplace. Celle de 2018 avec la livrée 2019. Après deux huitièmes places au classement Constructeurs, elle a effectué un progrès notable l'an dernier en se hissant en cinquième position.

" Notre objectif est toujours de faire mieux "

"Notre objectif est toujours de faire mieux - ou au moins aussi bien - que l'année précédente, mais c'est aussi le cas de toutes les équipes", a annoncé le "team principal" Guenther Steiner. "Nous espérons de belles courses en milieu de tableau", derrière les trois "top teams" Mercedes, Ferrari et Red Bull. Sur les images dévoilées en ligne, la monoplace présentée est conforme aux changements réglementaires en matière d'aérodynamique (ailerons avant et arrière simplifiés, élargis et rehaussés, zone des écopes de freins simplifiée) mis en place cette saison dans le but de permettre aux voitures de se suivre plus aisément et donc de faciliter les dépassements.

Haas est l'une des deux seules écuries, avec Mercedes, à conserver cette année la même paire de pilotes : Romain Grosjean et le Danois Kevin Magnussen. L'écurie et la marque de boissons énergétiques britannique Rich Energy ont annoncé leur alliance en octobre 2018. "C'est le partenaire parfait pour défier Red Bull (ndlr : le géant du secteur) sur la piste et en dehors", a expliqué son PDG William Storey.

La vraie VF-19 sera présentée à la presse le 18 février à 8h sur le circuit de Montmelo, près de Barcelone, juste avant le début des essais de pré-saison (18-21 février et 26 février-1er mars). Le championnat démarrera en Australie le 17 mars. Une monoplace noire et dorée n'a plus roulé en F1 depuis Lotus en 2015.