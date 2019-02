F1 - Tests hivernaux : Gasly : "La journée a été très positive"

Pierre Gasly attendait ce moment avec impatience. Pour sa première journée d’essais d'avant-saison au volant de la Red Bull, le Français a signé le 7e temps de la séance (1'19"814, C3). Une performance qui le ravit.

"C'était vraiment excitant d'être de retour derrière le volant pour ce premier jour avec Red Bull. La journée a été très positive. Je me sentais bien dans la voiture donc nous avons pu faire plus de 90 tours. Il y a du potentiel", a-t-il déclaré lors du point presse. Puis de s’enthousiasmer sur l’évolution positive du moteur Honda. "C'est un peu tôt mais la première impression est positive. Ils (chez Honda) ont bien travaillé pendant l'hiver. J'ai pu enchaîner beaucoup de tours, Toro Rosso aussi, donc dans l'ensemble nous sommes contents."

" On cherche la limite "

Néanmoins, alors qu’il restait un peu plus d’une heure avant la fin de la séance d’essais, Gasly est sortie de la piste suite à un tête-à-queue au virage 13. Un incident sans conséquence bien qu’il ait gâché sa fin de journée. "Malheureusement, j'ai perdu (le contrôle de) la voiture avant la fin de journée, donc nous n'avons pas pu terminer. On cherche la limite, j'ai réaccéléré et perdu l'arrière, j'ai été un peu surpris et après il n'y a pas grand chose que tu puisses faire."

Auteur d’une bonne journée, la performance du Français demandera confirmation dès ce mercredi lors la suite des essais.

(Avec AFP)