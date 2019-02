Formule 1 - Mercedes présente la monoplace W10

"Nous ne prenons rien pour acquis, chaque équipe est une menace potentielle". C'est ce qu'a confié Toto Wolff, directeur d'équipe de Mercedes, lors de la présentation de la nouvelle monoplace, la W10 EQ Power+. On ne voit pas ce qu'il aurait pu dire d'autre : l'écurie étoilée confisque tous les titres depuis cinq ans et le début de l'ère hybride. Et sera, encore, favorite à sa propre succession en 2019.

Malgré cela, les Gris continuent de la jouer modeste. La nouvelle réglementation y est pour beaucoup, puisqu'elle pourrait, encore, réduire la marge construite par Mercedes sur ses concurrents. "Nous repartons de zéro, a assuré Wolff. Nous devons, à nouveau, faire nos preuves. Nous n'avons aucun sentiment d'être en avance. Avec le changement de réglement, chaque équipe peut viser le titre".

Voilà pour la communication. Dans les faits, la W10 sera bel et bien la monoplace à battre. James Allison, son architecte, est un spécialiste de ces modifications techniques. "Elles constituent à la fois une opportunité et une menace, a dit l'ingénieur. Elles remettent en cause les vieilles hypothèses mais en étant rusé et intelligent, vous pouvez faire mieux que toutes les équipes qui s'attaquent à ces changements". Preuve que les petits détails de la W10 pourraient encore faire de grandes différences en piste.

Hamilton a "complètement déconnecté"

"J'ai complètement déconnecté de la course pendant un moment, essayé de me concentrer, de me recentrer et je me suis entraîné dur pour la nouvelle saison", a confié de son côté Lewis Hamilton, qui a passé l'hiver à voyager et a enchaîner les activités sportives. "2018 a été une grande année mais je pense que 2019 peut être encore meilleure. Je veux faire plus, je veux continuer à avancer. Je me sens plein d'énergie et prêt à attaquer", poursuit-il.

Et son coéquipier Valtteri Bottas dans tout ça ? "Je vais tout donner cette année. J'ai été pas mal critiqué à plusieurs reprises en 2018 mais ça a finalement été une chose positive pour moi parce que ça m'a donné une motivation supplémentaire", confie-t-il. Voilà qui promet...