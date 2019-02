Kvyat s'adjuge la troisième séance d'essais, Raikkonen devance Ricciardo et Vettel

Si Daniil Kvyat maitrise au mieux sa Toro Rosso STR14, Kimi Räikkönen, doyen du plateau, montre qu’il a toujours des ressources. Avec un temps de 1’17"704 avec les pneus C5 (les plus tendres) de la gamme Pirelli, soit près de cinq dixièmes plus vite que la référence établie par Sebastian Vettel lundi (1'18"161, C3), le jeune Russe a parfaitement exploiter sa monoplace pour devancer de cinq-huit millièmes l’Alfa Romeo C38 de Räikkönen (1’17"762, C5) et la Renault R.S.19 de Daniel Ricciardo (1’18"164, C4).

Et pourtant, c’est bien 'Iceman' qui a longtemps été leader du plateau lors de cette troisième séance d’essai hivernaux en prenant la tête des opérations dès la mi-journée. Räikkönen, 39 ans, très actif sur le circuit avec 138 tours au compteur a longtemps joué au chat et à la souris avec Sebastian Vettel pour prendre le leadership avant que dans les ultimes minutes, Kvyat ne viennent les coiffer au poteau. On notera néanmoins que le Finlandais a été le premier pilote depuis le début des essais hivernaux à entamer un long relais avec les pneus C1, soit le composé le plus dur de la gamme Pirelli.

Williams a effectué ses premiers tours de roue

Bien loin de ces considérations, Williams a enfin entamé ses premiers tours de roue ce matin. Deux jours et demie après la concurrence, la FW42 a accumulé les retards de production et il a fallu attendre 10h12 pour entendre son moteur dans le garage de l’écurie avant d'accumuler les tours sur le circuit de Barcelone.