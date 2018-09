L'enfer, ou comment Esteban Ocon (Force Indian) a vu les portes de 2019 se refermer une à une

Mercedes

Petit rappel des faits : avant d'attaquer le championnat du monde 2018 avec Force India, Esteban Ocon annonce que s'il atteint des objectifs définis par Mercedes, il aura sa promotion dans l'équipe en 2019. La condition est-elle couchée sur contrat ? Doit-il être devant son coéquipier Sergio Pérez à un certain point de la saison ? Parle-t-on d'un engagement juste verbal ? Le Normand ne le précise mais le podium du Mexicain à Bakou lui fait mal, même s'il le lamine en qualification.

Le 19 juillet, Lewis Hamilton rempile pour deux ans et le lendemain, Valtteri Bottas est confirmé pour 2019, avec une option pour 2020. Fin du rêve.

Ferrari

Le Normand n'a jamais été sur la liste de l'équipe italienne. Parce qu'il fait partie d'une filière concurrente et parce que la Scuderia a un prodige dans son académie nommé Charles Leclerc (Sauber).

Red Bull

A l'annonce du départ de Daniel Ricciardo pour Renault, RBR a uniquement regardé sa liste de ses jeunes pilotes sous contrat. Avec Carlos Sainz (Renault) et Pierre Gasly (Toro Rosso), elle avait le choix.

Renault

Cyril Abiteboul, le directeur d'équipe, a expliqué que Carlos Sainz, Esteban Ocon comme Daniel Ricciardo auraient été des choix parfaits pour 2019. Sauf qu'il a sauté sur l'occasion de conclure avec l'Australien après une longue période de séduction. Nico Hülkenberg a été reconduit pour sa loyauté - et l'exposition non négligeable qu'il offre en Allemagne.

Haas

Une ouverture, peut-être : si Kevin Magnussen est en passe d'être reconduit, Romain Grosjean est clairement sur la sellette. Günther Steiner, le directeur d'équipe, vient d'ailleurs de lui rappeler. Et parmi les candidats à son remplacement figure bien Esteban Ocon. Steiner a indiqué que l'appartenance du pilote d'Evreux à la filière allemande était une question simplement "philosophique", et qu'il n'avait pas l'intention de se faire dicter son casting par Maranello. preuve de cette indépendante, Gene Haas, le patron-fondateur de l'équipe US, aurait refusé de prendre Charles Leclerc pour une saison avant de passer chez les Rouges.

McLaren

Une opportunité évanouie de façon incroyable à cause d'un problème de taille. Woking a encore fabriqué cette année une monoplace pour Fernando Alonso (McLaren) et Stoffel Vandoorne, des pilotes mesurant respectivement 1m71 et 1m77. Presque logiquement, Esteban Ocon n'a pas pu loger son 1m86 lorsqu'il est allé mouler son baquet à Woking après le Grand Prix de Hongrie. Un regret qui s'arrête peut-être là car l'équipe était apparemment en quête d'un remplçant de Stoffel Vandoorne à court terme. Il n'était pas question de plus, selon Zak Brown. "Quand on cherche un pilote à long terme, avoir un lien avec un autre constructeur, ce n'est pas une coche dans la bonne case", a déclaré le patron des Oranges.

Toro Rosso

STR a deux postes à pourvoir, car si Pierre Gasly va monter d'un cran chez Red Bull on ne voit pas comment Brendon Hartley pourrait sauver sa place. Et même finir la saison à ce rythme. Pour autant, point de place pour Esteban Ocon, étiquetté "pilote Mercedes." Divers raisons à cela : l'écurie junior de Red Bull forme des pilotes qui ont vocation à passer dans l'équipe principale, Ocon fait dès qu'il peut allégeance à Lewis Hamilton et Valtteri Bottas en piste, et plus accessoirement Honda veut garder ses secrets vis-à-vis de ses rivaux motoristes. Cependant, pour Christian Horner, directeur de RBR, Ocon peut avoir un volant chez STR s'il rompt avec la famille Mercedes.

Force India

Dès le rachat de l'écurie, Esteban Ocon est devenu un sursitaire, l'arrivée de Lance Stroll n'étant qu'une question de temps. Pourquoi garder Sergio Pérez ? Il apporte des sponsors mais Lawrence Stroll n'est pas à ça près. Non, Checo, moins rapide, fera donc moins d'ombre au fiston.

De toute façon, Toto Wolff, qui gère le contrat d'Ocon pour Mercedes, n'a aucune prise sur Force India, qui n'est pas un team B de la firme à l'Etoile.

Sauber

Pas de place pour un quelconque pilote Mercedes dans le team B de Ferrari. Et si Charles Leclerc reste, c'est de toute façon Antonio Giovinazzi, labélisé Ferrari Drivers Academy, qui aura le second volant.

Williams

Grove est passé à l'ère des pilotes payants et les plus généreux auront le dernier mot. L'équipe britannique motorisée par Mercedes est l'ultime chance d'Ocon de trouver un point de chute. Et deux places - donc deux chances - ne seront peut-être pas de trop pour y parvenir car le Britannique George Russell, leader du championnat de Formule 2 et sous contrat Mercedes, aspire aussi à monter en Formule 1. Et on connait l'affection qu'a Frank Williams pour le drapeau.