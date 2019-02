Nouveau moteur, nouvelles couleurs : voici à quoi ressemble la Red Bull 2019 (pour l'instant)

Trosième force du plateau la saison dernière, Red Bull sera-t-elle au rendez-vous cette année ? Avec sa nouvelle "RB15", présentée ce mercredi, une inconnue demeure. Et Max Verstappen comme Pierre Gasly ne s'en cachent pas. Quid du nouveau moteur Honda, qui vient remplacer Renault après douze ans de collaboration ? "Cela va prendre un peu de temps. Je suis très optimiste mais aussi réaliste. On verra avec le temps", confie à ce sujet le Néerlandais.

De son côté, Gasly sera certainement plus rodé que son coéquipier. L'an passé, avec sa Toro Rosso, petite soeur de Red Bull, il avait déjà pu testé le moteur nippon. "Un point très positif. On va partager cette expérience avec l'équipe mais c'est quand même un nouveau départ pour Red Bull et Honda", explique-t-il sur le site de Red Bull. Si l'on oublie la question moteur, les couleurs de la "RB15" font également grincer des dents les fans de l'écurie.

Des couleurs qui font jaser

Entre un bleu très foncé et un rouge décidément (très) vif, l'écurie dirigée par Christian Horner s'est-elle dénaturée ? Pour l'heure, les premières images sont celles d'une livrée "one-off", soit provisoire. Des évolutions, notamment sur l'esthétisme et les couleurs, ne sont donc pas à exclure, comme c'est régulièrement ces dernières saisons du côté de la firme autrichienne. Pour rappel, les premiers tests hivernaux débuteront lundi prochain à Barcelone.

Les objectifs de la saison ? Probablement faire mieux que l'an passé et améliorer cette trosième place au championnat des constructeurs. Le tout avec l'inconnue du nouveau moteur Honda. Si la question a de quoi se poser, les réponses ne devraient plus tarder à arriver...