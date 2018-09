Officiel : Grosjean et Magnussen restent chez Haas en 2019

Romain Grosjean et Kevin Magnussen seront les deux pilotes Haas l'an prochain. "Dès le début, nous avions besoin de pilotes expérimentés pour accélérer le développement de notre voiture et de notre équipe, et nous avons deux très bons pilotes expérimentés en Romain Grosjean et Kevin Magnussen", explique le "team principal" de Haas Guenther Steiner. "Nous nous sommes considérablement améliorés par rapport à l'année dernière donc conserver les deux pilotes a été une décision assez facile à prendre", poursuit-il.

"Ils se poussent l'un l'autre à s'améliorer et leurs retours nous permettent d'être meilleurs, dit Steiner. Ce n'est pas un hasard si, pour leur deuxième année en tant que coéquipiers, Haas connaît sa meilleure saison. En gardant Romain et Kevin, nous voulons faire encore mieux l'an prochain." Grosjean, 32 ans et huit saisons en F1, et Magnussen, 25 ans et quatre saisons en F1, ont rejoint l'équipe en 2016 (année de ses débuts) et 2017 respectivement.

Haas, qui dispute sa troisième saison en F1, est 5e du Championnat avec 76 points à six courses du terme, 15 longueurs derrière Renault et 18 devant McLaren. L'équipe américaine, très liée à Ferrari, a terminé 8e constructeur en 2016 et 2017, avec 29 points la première année et 47 la seconde. Elle souhaite passer la barre des 100 points marqués en 2018. Au classement pilotes, Magnussen est 9e avec 49 points et Grosjean 14e avec 27 points.