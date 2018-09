Plus de 30000 fans (et ce n'est pas fini) vont-ils sauver la place de Räikkönen chez Ferrari ?

C'est peut-être sa dernière chance de conserver sa place chez Ferrari. Elle émane d'une initiative imprévue et sans doute illusoire mais elle illustre cette part de popularité que la Formule 1 est en passe de perdre.

Alors que la nouvelle de son remplacement par l'espoir monégasque Charles Leclerc (Sauber) chez Ferrari en 2019 pourrait tomber à tout moment selon la Gazetta dello sport, qui tenait déjà l'officialisation pour sûre jeudi, Kimi Räikkönen a trouvé un soutien comme rarement un pilote proche de la sortie en a bénéficié par le passé, à travers une pétition dont le résultat est sans appel.

Christy John a en effet créé une pétition sur change.org favorable au statu quo à Maranello, qui avait déjà recueilli plus de 30.000 suffrages, vendredi après-midi.

Des arguments mis à mal par Monza

"Remplacer Kimi Räikkönen simplement à cause d'un accord fait par l'ancien patron de Ferrari n'est pas justifiable alors que l'actuel patron de Ferrari et Sebastian Vettel ont besoin de Kimi Räikkönen pour garder l'équilibre dans l'équipe. Kimi a aussi dominé Vettel un certain nombre de fois, démontrant qu'il est de retour en forme et sa course à Monza ne fait qu'ajouter de la crédibilité à cela", explique l'initiateur de la pétition.

Sergio Marchionne, l'ancien président de Ferrari décédé le 25 juillet dernier, avait la volonté de promouvoir Charles Leclerc à la Scuderia en 2019. Depuis le drame de sa disparition, son successeur, John Elkann, petit-fils de Gianni Agnelli, ne s'est pas exprimé publiquement sur ce sujet. Mais la Gazetta dello sport affirme qu'il signifié à Kimi Räikkönen, le week-end dernier à Monza, la fin de son engagement au terme de son contrat courant jusqu'à la fin de l'année.

Il faut préciser que, côté piste, Räikkönen, 39 ans en octobre prochain, a été battu dix fois sur quatorze par Vettel en qualification et qu'il compte 164 points contre 226 à son leader. Aussi, le scenario du week-end lombard (qualification comprise) a plutôt mis à mal la thèse du soutien indéfectible du Finlandais à l'endroit de l'Allemand. Et l'échec d'Iceman contre Hamilton dans la course à la victoire serait mal passé au plus haut niveau de la marque. Une victoire de KR7 aurait au moins privé le Britannique et Mercedes de sept points précieux aux championnats Pilotes et Constructeurs.