Räikkönen va quitter Ferrari, Leclerc va lui succéder dans un jeu de chaises musicales

Cette fois, l'histoire est vraiment terminée. Comme annoncé depuis maintenant plusieurs mois, la Scuderia Ferrari et Kimi Räikkönen vont se séparer au terme de cette saison 2018. La nouvelle a été officialisée par l'écurie de Maranello. "Au terme de cette saison, Kimi Räikkönen quittera son poste actuel", annonce le communiqué. Dans la foulée, alors que les spéculations allaient bon train autour d'une possible retraite, c'est bel et bien... Sauber qui a annoncé l'arrivée du Finlandais ! Pour remplacer ce dernier, Ferrari a annoncé l'arrivée de Charles Leclerc.

Kimi Räikkönen a pour sa part signé un contrat de deux ans avec l'écurie de ses débuts en F1. "Durant toutes ces années, Kimi a apporté une grande contribution, en tant que pilote et en tant qu'homme. Son rôle a été décisif pour faire grandir l'équipe, il a toujours été un parfait 'homme-équipe'", écrit la Scuderia dans son communiqué. "En qualité de champion du monde [le dernier pour Ferrari, en 2007, NDLR], il restera pour toujours dans l'histoire de la Scuderia. Nous le remercions pour tout cela et nous lui souhaitons, à lui et sa famille, un avenir plein de satisfaction(s)" .

Deux pilotes, deux retours : Räikkönen-Sauber, Leclerc-Ferrari

Autant prévenir, le champion du monde 2007 n'aura pas tardé avant d'en obtenir une première. Alors qu'il était envoyé à la retraite par beaucoup, le pilote finlandais s'est finalement engagé avec Sauber pour deux saisons ! Il s'agit là d'un retour pour Räikkönen, qui a déjà piloté pour l'écurie fondée par Peter Sauber lors de la saison 2001. "Devinez qui est de retour ?! Les prochaines deux saisons avec Sauber ! Je suis très heureux de revenir là où tout a commencé", écrit le désormais ex-pilote Ferrari sur son profil Instagram.

"C'est une étape importante de notre projet. Voilà qui nous rapproche de notre objectif de réaliser dans un avenir proche une progression notable en tant qu'équipe", estime quant à lui Frédéric Vasseur, le directeur de Sauber. "Ensemble, nous débuterons la saison 2019 avec une base solide, guidés par la détermination de nous battre pour des résultats qui comptent", poursuit-il, estimant que le "talent" et "l'expérience" de Räikkönen vont "accélérer la croissance et le développement de l'équipe toute entière"

De son côté, la Scuderia Ferrari a annoncé quelques minutes plus tard le grand successeur de Kimi Räikkönen. Comme prévu, il s'agit bien de Charles Leclerc. Un retour à Maranello pour le Monégasque, pur produit de la Ferrari Driver Academy. Avec Vettel-Leclerc, la Scuderia tient son duo pour la saison 2019.