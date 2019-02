Saison 2019 : McLaren présente sa nouvelle monoplace baptisée "MCL34"

Oublié le passé, cap sur le présent (et le futur). Après de nouveaux resultats décevants la saison dernière, McLaren aura à coeur de se racheter cette année. Pour remplir ses objectifs, l'écurie de Woking croit en sa nouvelle monoplace, baptisée "MCL34" et présentée ce jeudi. Si les couleurs ne bougent pas, cette dernière s'aligne sur la nouvelle réglementation. Résultat, l'aileron avant est notamment simplifié. Pour le moteur, aucun changement. Renault reste bien évidemment le partenaire.

Pour 2019, McLaren compte toutefois sur un nouveau duo de pilotes. Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne partis, place désormais à Carlos Sainz et Lando Norris. "Je suis impatient de prendre les commandes. J’ai travaillé fort pendant l’hiver pour me préparer à passer à la F1", confie d'ailleurs ce dernier à l'aube de sa première saison dans la catégorie reine.

Désormais, place à la piste. La nouvelle MCL34 fera ses premiers tours lors des tests pré-saison à Barcelone (18 - 21 février et 26 février - 1er mars).