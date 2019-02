Sebastian Vettel (Ferrari) : "La voiture est incroyable"

La Scuderia va éviter de crier victoire trop vite. Depuis Interlagos 2008, avec le vrai-faux titre de Felipe Massa, ce n'est plus trop le genre de la maison. Mais ce qui est certain, c'est que Ferrari a parfaitement entamé sa premère journée d'essais hivernale. Lundi, Sebastian Vettel et sa nouvelle "SF90" ont ainsi signé un chrono en 1’18"161’’’, le plus rapide de la journée. Mieux, l'Allemand a engrangé les kilomètres (786,6 au total). Lewis Hamilton et Valtteri Bottas (Mercedes), eux, n'en cumulent "que" 698,2.

Forcément satisfait de ses premiers tours de piste, Vettel a livré ses premiers sentiments sur la "SF90". "La voiture est incroyable. Il n'y a eu aucun problème, on a respecté à la lettre notre programme", explique-t-il dans des propos relayés par La Gazzetta dello Sport. "Mes bonnes sensations se sont confirmées. La voiture avance bien, je me sens bien à l'intérieur, c'était très plaisant", poursuit-il.

Vettel envoie un message à Leclerc

Heureux mais lucide, le vice-champion du monde garde toutefois les pieds sur terre. "Ce n'est que la première journée. Mais j'ai tenu à féliciter l'équipe pour le travail réalisé. On a frôlé la perfection pour cette première séance", estime Vettel, rajoutant au passage qu'il comptait bien "se battre" pour le titre cette saison. Et concernant sa relation avec Charles Leclerc, son nouveau partenaire ?

"Bien évidemment que je dois le considérer comme un adversaire dangereux. Il n'est pas arrivé là par hasard, le premier rival est toujours le coéquipier, confie l'Allemand. L'objectif principal reste l'équipe, il lui faudra peut-être une période d'adaptation. Charles est un belle personne, il n'a pas besoin de plus de pression. Pour lui c'est un rêve d'être là et je le comprends, mais moi aussi j'ai les mêmes rêves..."

Cette saison, Sebastian Vettel ne compte donc faire aucun cadeau. Ni à Lewis Hamilton, ni à son nouveau coéquipier. Pour sa cinquième raison en rouge, le quadruple champion du monde est bien décidé à ramener le titre à Maranello.