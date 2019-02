Pour (re)conquérir le titre, Ferrari compte sur sa nouvelle SF90

Tous les tifosi comptent sur elle. Elle, c'est la SF90, la nouvelle monoplace de la Ferrari, présentée ce vendredi matin à Maranello en présence de tout l'état-major de la firme italienne. Avec sa nouvelle arme, la Scuderia espère (enfin) retrouver la voie du titre mondial des pilotes, qui manque depuis maintenant douze ans et le couronnement de Kimi Räikkönen.

"Digérer l'échec de la saison dernière n'a pas été simple, mais on va continuer à se battre", a ainsi expliqué Louis Camilleri, l'administrateur délégué de la Scuderia. "Une nouvelle ère commence (...) Nous avons deux pilotes extraordinaires, Vettel a faim de titres et je sais qu'il est déterminé à réaliser nos ambitions. Charles Leclerc a beaucoup de talent, il a un futur radieux devant lui", poursuit-il, ajoutant au passage toute sa "confiance" en Mattia Binotto, le nouveau Team Principal de Ferrari.

Leclerc "ému", Vettel "excité"

"Cette voiture est une évolution de celle de l'an dernier, pas une révolution. Elle est très mince, grâce à l'excellent travail d'installation de l'unité de puissance, qui ne se voit pas car c'est en dessous de la carrosserie", a de son côté confié Binotto au sujet de la SF90, qui célèbre ainsi les 90 ans de l'écurie italienne. "Il est chez Ferrari depuis 25 ans. Binotto a toujours montré ses capacités techniques et de leader, il nous guidera vers de grands succès", surenchérit Camilleri.

Vêtue d'un rouge vif et de bandes noires, la SF90 était très attendue de l'autre côté des Alpes. Et les premiers échos sont positifs, tant du côté des observateurs... que des pilotes. "Elle est magnifique, je suis tellement excité à l'idée de la piloter", s'enthousiasme Sebastian Vettel. "Je suis très heureux et ému. Avoir Vettel comme coéquipier, c'est une grande opportunité", explique quant à lui un Charles Leclerc visiblement impressionné.

Du haut de ses 21 ans, le Monégasque est bien conscient de la pression et des attentes qui gravitent autour de Maranello. Pour sa première saison avec la Scuderia, l'ancien membre de la Ferrari Driver Academy sera très attendu. Tout comme Sebastian Vettel, son coéquipier, qui doit se racheter de certaines erreurs commises l'an passé. Pour mettre fin à l'hégémonie de Mercedes, Ferrari compte sur eux. Le peuple rouge aussi.