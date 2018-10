Trois couleurs au lieu de sept : l'offre Pirelli simplifiée pour 2019

L'objectif de clarification d'un sport désireux d'agrandir son audience ne pouvait que mener à cette réforme. Cette saison 2018 sera bien la dernière du manufacturier Pirelli avec une gamme de sept types de pneus visuellement différents : le "super dur" (orange), le "dur" (bleu), le "medium" (blanc), le "tendre" (jaune), le "super tendre" (rouge), "ultra tendre" (violet) et l' "hyper tendre" (rose).

L'an prochain, la maison milanaise proposera seulement trois couleurs de son "P Zero" de Formule 1 à chaque Grand Prix : blanc, jaune et rouge pour les gommes respectivement définies comme "dur", "medium" et "tendre", mais qui continueront de correspondre à des caractéristiques techniques très variées.

"Nous avons longuement échangé avec les écuries, la FIA et les organisateurs de la Formule 1, a précisé Mario Isola, directeur de Pirelli Motorsport, samedi. L'idée derrière ce changement consiste à faciliter la compréhension et l'explication de chaque pneumatique - et tout particulièrement à la télévision - tout en indiquant clairement quels mélanges spécifiques sont utilisés sur chaque course."

Un second niveau de lecture

"Cela ne signifie cependant pas qu'il n'y aura que trois types de mélanges, a confirmé Pirelli. Le rouge soft ("tendre") de Monaco sera par exemple radicalement différent du rouge soft de Silverstone ou Suzuka. Le nombre précis de mélanges disponibles, couvrant un large éventail du soft au dur, sera communiqué au mois de décembre lorsqu'ils auront reçu l'homologation de la FIA."

Avant chaque manche l'an prochain, Pirelli dévoilera ses trois types de gommes sélectionnés avec les trois couleurs pour le grand public, et proposera un second niveau de lecture pour indiquer "aux spectateurs les plus pointus de connaître les détails spécifiques du mélange utilisé".

En revanche, statu quo pour les pneus réservés à la piste mouillée : l' "intermédiaire" sera toujours vert et le "pluie" toujours bleu.